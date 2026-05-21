Опубликовано 21 мая 2026, 10:14
В «Сколково» создали ИИ-сервис для управления здоровьем на основе генетики

Он анализирует генетический паспорт
Резидент «Сколково» компания MyGenetics разработала сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для управления здоровьем. Система объединяет результаты генетического анализа пользователя и алгоритмы ИИ. Релиз мобильного приложения запланирован в ближайшие три месяца, пишет ТАСС.
В пресс-службе компании отметили, что сервис использует оцифрованный генетический паспорт. Также анализируется текущее состояние организма через анкетирование и загрузку лабораторных исследований. По API можно подгружать данные о физической активности с носимых устройств. Чтобы избежать ошибок нейросети, алгоритм сверяется с закрытой базой клинических рекомендаций, проверенной врачами.

ИИ-ассистент может оценить, стоит ли принимать те или иные нутрицевтики с учетом генетики, или скорректировать рацион. Ранее технологию тестировали в мессенджерах. Спрос на интерактивное генетическое сопровождение подтвердился, после чего было решено создать полноценное приложение.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
