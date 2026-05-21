В «Сколково» создали ИИ-сервис для управления здоровьем на основе генетики

Опубликовано 21 мая 2026, 10:141 мин.
В «Сколково» создали ИИ-сервис для управления здоровьем на основе генетикиОн анализирует генетический паспорт
Резидент «Сколково» компания MyGenetics разработала сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для управления здоровьем. Система объединяет результаты генетического анализа пользователя и алгоритмы ИИ. Релиз мобильного приложения запланирован в ближайшие три месяца, пишет ТАСС.
В пресс-службе компании отметили, что сервис использует оцифрованный генетический паспорт. Также анализируется текущее состояние организма через анкетирование и загрузку лабораторных исследований. По API можно подгружать данные о физической активности с носимых устройств. Чтобы избежать ошибок нейросети, алгоритм сверяется с закрытой базой клинических рекомендаций, проверенной врачами.
ИИ-ассистент может оценить, стоит ли принимать те или иные нутрицевтики с учетом генетики, или скорректировать рацион. Ранее технологию тестировали в мессенджерах. Спрос на интерактивное генетическое сопровождение подтвердился, после чего было решено создать полноценное приложение.