В Сколтехе открыли первую в России лабораторию ДНК-оригами

Учёные планируют разрабатывать микросенсоры, элементы квантовых компьютеров, материалы с изменяемыми свойствами и даже нанороботов. Лаборатория объединяет специалистов из разных областей: физики, биофизики, молекулярной биологии и фотоники.

Одна из ключевых задач — научиться точно размещать ДНК-структуры на поверхности чипа с нанометровой точностью. Это позволит создавать устройства, способные управлять светом, менять форму или передавать сигналы. По словам руководителя лаборатории Ирины Мартыненко, такие технологии могут найти применение в медицине, электронике и материаловедении.