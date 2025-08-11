В России
Опубликовано 11 августа 2025, 19:48
1 мин.

В Сколтехе открыли первую в России лабораторию ДНК-оригами

Нанотехнологии помогут создавать сенсоры и квантовые компьютеры
В Сколтехе начала работу первая в России лаборатория, специализирующаяся на ДНК-оригами. Эта технология позволяет использовать молекулы ДНК не только как носитель генетической информации, но и как материал для создания наноразмерных конструкций.
Учёные планируют разрабатывать микросенсоры, элементы квантовых компьютеров, материалы с изменяемыми свойствами и даже нанороботов. Лаборатория объединяет специалистов из разных областей: физики, биофизики, молекулярной биологии и фотоники.

Одна из ключевых задач — научиться точно размещать ДНК-структуры на поверхности чипа с нанометровой точностью. Это позволит создавать устройства, способные управлять светом, менять форму или передавать сигналы. По словам руководителя лаборатории Ирины Мартыненко, такие технологии могут найти применение в медицине, электронике и материаловедении.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
