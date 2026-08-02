В Сколтехе рассказали о будущем химического производства с ИИ-чипами

Технология предполагает использование микросхем на компактной пластинке, где химические реакции проходят в миниатюрных каналах вместо крупных установок. Такая система позволяет точно контролировать давление, температуру и время процессов, а также выполнять сложные анализы и синтез веществ.

По словам Горбуновой, подобные решения могут применяться при создании лекарств, материалов для приборостроения, машиностроения и авиастроения, а также продукции для нефтехимии и агрохимии. Кроме того, микрофлюидные устройства подходят для научных исследований благодаря возможности одновременно проводить реакции и анализировать их результаты.

Разработкой технологии занимается компания Labadvance, созданная при поддержке Сколтеха и являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково».