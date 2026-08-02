В России
Опубликовано 02 августа 2026, 23:24
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В Сколтехе рассказали о будущем химического производства с ИИ-чипами

Миниатюрные устройства заменят громоздкое оборудование
Ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Юлия Горбунова в беседе с РИА Новости сообщила, что микрофлюидные чипы под управлением искусственного интеллекта (ИИ) могут кардинально изменить химическое производство.
В Сколтехе рассказали о будущем химического производства с ИИ-чипами

© Ferra.ru

Технология предполагает использование микросхем на компактной пластинке, где химические реакции проходят в миниатюрных каналах вместо крупных установок. Такая система позволяет точно контролировать давление, температуру и время процессов, а также выполнять сложные анализы и синтез веществ.

По словам Горбуновой, подобные решения могут применяться при создании лекарств, материалов для приборостроения, машиностроения и авиастроения, а также продукции для нефтехимии и агрохимии. Кроме того, микрофлюидные устройства подходят для научных исследований благодаря возможности одновременно проводить реакции и анализировать их результаты.

Разработкой технологии занимается компания Labadvance, созданная при поддержке Сколтеха и являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково».

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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