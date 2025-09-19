В Следственном комитете создадут подразделение по IT и защите информации

Опубликовано 19 сентября 2025, 15:401 мин.
В Следственном комитете создадут подразделение по IT и защите информацииНовое подразделение будет курировать цифровизацию ведомства
В Следственном комитете России появится отдельное подразделение, которое займется вопросами информационных технологий, связи и защиты информации. Оно будет подчиняться заместителю председателя СК, руководителю Главного военного следственного управления К. Е. Корпусову.
Решение о создании нового отдела связано с расширением задач по цифровизации деятельности ведомства. В рамках подготовки подразделения уже проводится анализ существующей IT-инфраструктуры и потребностей Следственного комитета. На основе этих данных разрабатываются необходимые системы и технологии для работы ведомства.
Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реализуются конкретные меры по внедрению цифровых решений. В частности, проводится апробация инструментов, которые уже применяются в других государственных структурах, включая системы для обработки обращений граждан.