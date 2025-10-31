В России
Опубликовано 31 октября 2025, 20:17
1 мин.

В Смоленской области научили лесных инспекторов управлять дронами

Беспилотники помогут охранять леса от пожаров и нарушений
В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что специалисты лесного хозяйства прошли обучение для работы с беспилотными летательными аппаратами. Курс был организован в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».
Подготовка включала два этапа. Сначала инспекторы несколько месяцев изучали теорию в онлайн-формате через Университет Иннополис. Затем они отработали практические навыки на занятиях в Калужской области.

Для оснащения ведомства было закуплено 12 беспилотников модели «Геоскан 801». Эти аппараты оборудованы видеокамерами, способными передавать изображение в реальном времени.

Новые технологии позволят сотрудникам министерства лесного хозяйства оперативно обнаруживать нарушения лесного законодательства и контролировать пожарную обстановку. Особенно важным это становится в труднодоступных районах, где традиционный мониторинг затруднен. По словам губернатора Василия Анохина, применение дронов повысит эффективность управления лесными ресурсами региона.