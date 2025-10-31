В Смоленской области научили лесных инспекторов управлять дронами

Подготовка включала два этапа. Сначала инспекторы несколько месяцев изучали теорию в онлайн-формате через Университет Иннополис. Затем они отработали практические навыки на занятиях в Калужской области.

Для оснащения ведомства было закуплено 12 беспилотников модели «Геоскан 801». Эти аппараты оборудованы видеокамерами, способными передавать изображение в реальном времени.

Новые технологии позволят сотрудникам министерства лесного хозяйства оперативно обнаруживать нарушения лесного законодательства и контролировать пожарную обстановку. Особенно важным это становится в труднодоступных районах, где традиционный мониторинг затруднен. По словам губернатора Василия Анохина, применение дронов повысит эффективность управления лесными ресурсами региона.