В России
Опубликовано 17 мая 2025, 12:15
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В Смоленской области откроют производство средств радиационной защиты

Инвестиции 300 млн рублей
Компания «Саула», резидент индустриального парка «Феникс», начала строительство комплекса по выпуску средств радиационной защиты в Смоленской области. Общий объем инвестиций превысит 300 млн рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В Смоленской области откроют производство средств радиационной защиты

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На новой площадке планируют производить специализированные строительные материалы и оборудование для рентген-кабинетов, фармацевтических предприятий, научных центров и объектов атомной промышленности. Проект создаст 80 рабочих мест. Подготовительные работы уже стартовали: завезено котельное и вентиляционное оборудование, установлена трансформаторная подстанция.

Завершить строительство научно-производственного комплекса площадью 4,5 тыс. кв. метров намерены до конца 2024 года. Компания уже получила земельный участок и разработала проектную документацию.

Проект направлен на снижение зависимости от импорта в сфере радиационной безопасности. Продукция «Саулы» будет использоваться в медицинских учреждениях, промышленности и научных организациях, где требуется защита от ионизирующего излучения.