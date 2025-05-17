В Смоленской области откроют производство средств радиационной защиты

На новой площадке планируют производить специализированные строительные материалы и оборудование для рентген-кабинетов, фармацевтических предприятий, научных центров и объектов атомной промышленности. Проект создаст 80 рабочих мест. Подготовительные работы уже стартовали: завезено котельное и вентиляционное оборудование, установлена трансформаторная подстанция.

Завершить строительство научно-производственного комплекса площадью 4,5 тыс. кв. метров намерены до конца 2024 года. Компания уже получила земельный участок и разработала проектную документацию.

Проект направлен на снижение зависимости от импорта в сфере радиационной безопасности. Продукция «Саулы» будет использоваться в медицинских учреждениях, промышленности и научных организациях, где требуется защита от ионизирующего излучения.