В Смоленской области появился институт современных лазертаг-технологий

В работе института задействовано более ста программистов и инженеров. Здесь же студенты смоленских вузов смогут проходить практику, обучаясь созданию интерактивных компьютерных миров и робототехнике. Глава региона отметил, что компания уже сотрудничает с 7 тысячами партнеров по всему миру и поставляет свою продукцию почти в 100 стран.

Компания разрабатывает игры и оборудование, которые сегодня используют свыше 3,5 тысячи клубов по всему миру.