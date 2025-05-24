В Смоленской области появился институт современных лазертаг-технологий

Опубликовано 24 мая 2025, 15:591 мин.
В Смоленской области появился институт современных лазертаг-технологийНовый центр разрабатывает игры и оборудование для лазерного боя
В Смоленской области появилось новое подразделение компании «Лазертаг», которое получило статус института современных лазертаг-технологий. Открытие состоялось при участии губернатора региона Василия Анохина. Новый центр сосредоточится на создании игр, устройств и оборудования для лазерного боя, а также на проектах в области виртуальной и дополненной реальности.
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В работе института задействовано более ста программистов и инженеров. Здесь же студенты смоленских вузов смогут проходить практику, обучаясь созданию интерактивных компьютерных миров и робототехнике. Глава региона отметил, что компания уже сотрудничает с 7 тысячами партнеров по всему миру и поставляет свою продукцию почти в 100 стран.
Компания разрабатывает игры и оборудование, которые сегодня используют свыше 3,5 тысячи клубов по всему миру.