В Смоленской области появится техношкола «Феникс»

Основной акцент в центре сделают на современных технологических направлениях. Школьники смогут изучать робототехнику, анализ данных, машинное обучение, технологии 3D-печати и другие востребованные дисциплины. Кроме того, открытие учреждения позволит снизить нагрузку на существующие школы региона.

По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, строительная готовность объекта достигла 55 процентов. Завершены основные конструкции здания, смонтированы внешние сети газо- и водоснабжения, установлены блочно-модульная котельная и тепловой пункт. Сейчас ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, лифтового оборудования, кровли, вентилируемого фасада и внутренней отделке.