В Смоленской области появятся четыре новых кластера «Профессионалитета»

Новые кластеры создадут в сферах электротехнической, атомной, транспортной и легкой промышленности. Для подготовки студентов оборудуют 13, 12, 6 и 7 мастерских соответственно. В транспортном кластере также появится полигон для обучения вождению.

По словам Анохина, объединение колледжей с предприятиями позволит обновить образовательные программы с учетом потребностей работодателей и усилить практическую подготовку. С 2023 по 2025 год в регионе уже открыли пять отраслевых кластеров, а с 1 сентября начнет работу педагогический кластер.