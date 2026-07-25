Опубликовано 25 июля 2026, 22:241 мин.
В Смоленской области появятся четыре новых кластера «Профессионалитета»На проект направят более 700 млн рублей
В 2027 году в Смоленской области начнут работу четыре новых кластера федерального проекта «Профессионалитет», реализуемого в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщил губернатор Василий Анохин, общий объем финансирования превысит 700 млн рублей. Регион в пятый раз стал победителем конкурса Минпросвещения РФ на получение федеральных грантов для учреждений СПО.
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Новые кластеры создадут в сферах электротехнической, атомной, транспортной и легкой промышленности. Для подготовки студентов оборудуют 13, 12, 6 и 7 мастерских соответственно. В транспортном кластере также появится полигон для обучения вождению.
По словам Анохина, объединение колледжей с предприятиями позволит обновить образовательные программы с учетом потребностей работодателей и усилить практическую подготовку. С 2023 по 2025 год в регионе уже открыли пять отраслевых кластеров, а с 1 сентября начнет работу педагогический кластер.