В Смоленской области появятся четыре образовательных кластера

28 мая 2026
В Смоленской области появятся четыре образовательных кластераПроект «Профессионалитет» расширит подготовку кадров
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в 2027 году в регионе начнут работу четыре новых образовательных кластера среднего профессионального образования. Они появятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» программы «Развитие образования».
Кластеры создадут на базе нескольких учебных заведений региона. Смоленская областная технологическая академия займется подготовкой кадров для электротехнической промышленности, Десногорский энергетический колледж для атомной отрасли, Техникум отраслевых технологий для транспортной сферы, а Рославльский многопрофильный колледж для легкой промышленности, отметил Анохин.
На создание кластеров направят 700 млн рублей, включая 115 млн рублей из областного бюджета на ремонт учреждений. В колледжах оборудуют современные лаборатории, а работодатели помогут с программами обучения, оснащением и организацией практики студентов.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
