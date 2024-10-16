В Сочи появится первый цифровой биометрический терминал в России

Биометрический терминал позволит пассажирам проходить предполетные процедуры с использованием биометрических данных, что значительно упростит и ускорит их обслуживание. Договоренности о реализации проекта достигнуты между аэропортовым холдингом «Аэродинамика» и компанией MILE·ON·AIR, отметили в пресс-службе.

Проект будет реализован в два этапа: первый этап включает обустройство терминала, а в рамках второго пройдет согласование технических параметров для применения биометрии. Ожидается, что работы начнутся в 2024 году, однако сроки завершения пока не уточняются.