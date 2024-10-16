В Сочи появится первый цифровой биометрический терминал в России

Опубликовано 16 октября 2024, 14:041 мин.
В Сочи появится первый цифровой биометрический терминал в РоссииИнновация упростит предполетные процедуры для пассажиров
Аэропорт Сочи станет первым в России, где установят цифровой биометрический терминал на базе ВИП-терминала. Реализацию проекта начнут в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, подчеркнув, что проект уже получил предварительное одобрение.
Биометрический терминал позволит пассажирам проходить предполетные процедуры с использованием биометрических данных, что значительно упростит и ускорит их обслуживание. Договоренности о реализации проекта достигнуты между аэропортовым холдингом «Аэродинамика» и компанией MILE·ON·AIR, отметили в пресс-службе.
Проект будет реализован в два этапа: первый этап включает обустройство терминала, а в рамках второго пройдет согласование технических параметров для применения биометрии. Ожидается, что работы начнутся в 2024 году, однако сроки завершения пока не уточняются.