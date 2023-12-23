В Солнечногорске появится авиационный кластер

Под эгидой международной компании «ЭйрТрансс» планируется внедрить новый производственный проект, обладающий общими объемом инвестиций около 500 млн рублей. Этот ход направлен на создание более 150 новых рабочих мест. Запуск предприятия ожидается во втором квартале 2024 года, а его полная реализация планируется к концу 2025 года.

«ЭйрТрансс» сосредоточится на производстве запасных частей, ремонте и восстановлении компонентов для гражданской авиации: от авиационных колес до зон технического обслуживания летательных аппаратов.