В Совбезе РФ предложили использовать ИИ в борьбе со стихийными бедствиями

Первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев подчеркнул важность использования передовых технологий не только внутри страны, но и для оказания помощи другим государствам в случае катастроф.

Особое внимание было уделено применению искусственного интеллекта для моделирования ситуаций, связанных с наводнениями на Урале. Это направление оценено как ключевое для прогнозирования и эффективного управления паводковой обстановкой.

Совет также выразил признание МЧС за активное внедрение современной робототехники в работу по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рашид Нургалиев отметил положительную динамику в создании и применении роботов, способных действовать в опасных условиях, включая пожары с высокими температурами.