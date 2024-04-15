В Совбезе РФ предложили использовать ИИ в борьбе со стихийными бедствиями

Опубликовано 15 апреля 2024, 20:23
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В Совбезе РФ предложили использовать ИИ в борьбе со стихийными бедствиямиВнутри страны и для оказания помощи другим государствам
Научный совет при Совете безопасности Российской Федерации выступил с предложением активнее применять новейшие технологии и искусственный интеллект (ИИ) для предсказания и противодействия стихийным бедствиям, пишет ТАСС со ссылкой на статью «Российской газеты».
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Первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев подчеркнул важность использования передовых технологий не только внутри страны, но и для оказания помощи другим государствам в случае катастроф.
Особое внимание было уделено применению искусственного интеллекта для моделирования ситуаций, связанных с наводнениями на Урале. Это направление оценено как ключевое для прогнозирования и эффективного управления паводковой обстановкой.
Совет также выразил признание МЧС за активное внедрение современной робототехники в работу по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рашид Нургалиев отметил положительную динамику в создании и применении роботов, способных действовать в опасных условиях, включая пожары с высокими температурами.