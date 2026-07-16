В Совфеде заявили о необходимости практической цифровизации регионов

Опубликовано 16 июля 2026, 20:181 мин.
В Совфеде заявили о необходимости практической цифровизации регионовТехнологии должны улучшать услуги для граждан
Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин рассказал, цифровое развитие российских регионов должно быть направлено на практическое улучшение жизни граждан, а не только на выполнение формальных показателей.
© Ferra.ru
По его словам, результаты цифровой трансформации жители видят при записи к врачу, получении госуслуг, использовании транспорта, образовательных сервисов и решений для ЖКХ. Цифровая зрелость регионов определяется тем, насколько технологии помогают управлению и делают услуги быстрее и удобнее.
При этом сохраняются проблемы, среди которых различия между регионами по уровню цифровизации, ограниченные бюджеты и большая нагрузка отчетностью. В Совфеде считают важным внедрение единых, безопасных и работающих цифровых решений в сферах управления, медицины, образования, транспорта, спорта и туризма.