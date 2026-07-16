В Совфеде заявили о необходимости практической цифровизации регионов

По его словам, результаты цифровой трансформации жители видят при записи к врачу, получении госуслуг, использовании транспорта, образовательных сервисов и решений для ЖКХ. Цифровая зрелость регионов определяется тем, насколько технологии помогают управлению и делают услуги быстрее и удобнее.

При этом сохраняются проблемы, среди которых различия между регионами по уровню цифровизации, ограниченные бюджеты и большая нагрузка отчетностью. В Совфеде считают важным внедрение единых, безопасных и работающих цифровых решений в сферах управления, медицины, образования, транспорта, спорта и туризма.