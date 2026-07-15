В СПбГУ ускорили выявление антибиотиков в коровьем молоке

Старший преподаватель кафедры аналитической химии СПбГУ Алексей Почивалов сообщил, что для анализа используются две полярные органические кислоты и поверхностно-активное вещество. Исследователи отмечают, что такой подход прост в реализации и снижает воздействие на окружающую среду.

Методику испытали на коровьем молоке разной жирности. Она позволяет обнаруживать ампициллин в концентрации в 4 раза ниже допустимой нормы, а амоксициллин в 13 раз ниже установленного предела. Разработка может применяться в ветеринарно-санитарных лабораториях, на молокоперерабатывающих предприятиях, в контролирующих организациях и после адаптации для других биологических жидкостей.