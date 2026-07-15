В СПбГУ ускорили выявление антибиотиков в коровьем молоке

Опубликовано 15 июля 2026, 13:481 мин.
В СПбГУ ускорили выявление антибиотиков в коровьем молокеНовый метод занимает всего 10 минут
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза разработали способ определения пенициллинов в коровьем молоке, который занимает около 10 минут. Метод основан на использовании супрамолекулярного растворителя из биоразлагаемого кокоилглутамата натрия и не требует применения токсичных реагентов.
© Ferra.ru
Старший преподаватель кафедры аналитической химии СПбГУ Алексей Почивалов сообщил, что для анализа используются две полярные органические кислоты и поверхностно-активное вещество. Исследователи отмечают, что такой подход прост в реализации и снижает воздействие на окружающую среду.
Методику испытали на коровьем молоке разной жирности. Она позволяет обнаруживать ампициллин в концентрации в 4 раза ниже допустимой нормы, а амоксициллин в 13 раз ниже установленного предела. Разработка может применяться в ветеринарно-санитарных лабораториях, на молокоперерабатывающих предприятиях, в контролирующих организациях и после адаптации для других биологических жидкостей.