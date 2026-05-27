В СПбПУ создали ИИ-модель для анализа активности нейронов

27 мая 2026
В СПбПУ создали ИИ-модель для анализа активности нейроновРазработка связана с изучением Альцгеймера
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали модель NEuRT на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа активности нейронных сетей мозга. Исследование опубликовано в журнале «IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering».
По словам заведующей научно-исследовательской лабораторией анализа биомедицинских изображений и данных вуза Екатерины Пчицкой, в основе системы лежит архитектура, применяемая в языковых ИИ-моделях. Нейросеть обучали на массиве из 270 гигабайт записей нейронной активности мышиной зрительной коры. Затем модель протестировали на гиппокампе. Для записи данных использовали миниатюрную флуоресцентную микроскопию и белок GCaMP6f, который светится при активности нейронов.
По данным исследователей, система способна различать здоровый мозг и патологию, связанную с болезнью Альцгеймера, с точностью до 98% в экспериментах на мышах. В дальнейшем ученые планируют добавить анализ поведенческих данных животных.
