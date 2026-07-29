В России
Опубликовано 29 июля 2026, 12:40
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В Старой Ладоге обнаружили древнее христианское захоронение

Находку относят ко времени Рюрика
Археологи обнаружили в Старой Ладоге, в урочище Плакун, древнее христианское захоронение при раскопках кургана № 11. Предварительно, его относят к эпохе Рюрика и считают одним из самых ранних христианских погребений в Восточной Европе.
В Старой Ладоге обнаружили древнее христианское захоронение

© Ferra.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что найденные образцы направят на лабораторные исследования, чтобы уточнить возраст и значение находки. Экспедиция проходила при участии сотрудников Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры РАН и при поддержке АНО «Центр развития Ладоги».

Во время раскопок также обнаружили крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 года. Археологи связывают могильник с первыми жителями Ладоги и варягами, упоминаемыми в летописном рассказе о призвании Рюрика в 862 году, отметил Дрозденко.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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