В Старой Ладоге обнаружили древнее христианское захоронение

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что найденные образцы направят на лабораторные исследования, чтобы уточнить возраст и значение находки. Экспедиция проходила при участии сотрудников Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры РАН и при поддержке АНО «Центр развития Ладоги».

Во время раскопок также обнаружили крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 года. Археологи связывают могильник с первыми жителями Ладоги и варягами, упоминаемыми в летописном рассказе о призвании Рюрика в 862 году, отметил Дрозденко.