В Ставрополье начали строить научно-технический центр для переработки отходов

В Ставрополье начали строить научно-технический центр для переработки отходовМощность центра более 190 тысяч тонн вторичного сырья в год
Пресс-служба Российского экологического оператора рассказала, что в Ставропольском крае начали строить научно-технический центр для переработки отходов.
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По словам пресс-службы, центр мощностью более 190 тысяч тонн вторичного сырья в год, будет находиться в Невинномысске Ставропольского края. Он будет относиться к экопромышленному парку по переработке отходов, в рамках проекта "Экономика замкнутого цикла".
Экопромышленный парк в Ставропольском крае будет построен до конца 2024 года. На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа. На территории экопромышленного парка на Ставрополье будет построен научно-технический центр, инфраструктурой которого - офисными помещениями, лабораторно-производственным блоком, конгрессно-выставочной зоной - будут пользоваться как управляющая компания, так и резиденты парка. Уже завершены работы по обустройству котлована под здание.