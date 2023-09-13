В Ставрополье начали строить научно-технический центр для переработки отходов

Экопромышленный парк в Ставропольском крае будет построен до конца 2024 года. На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа. На территории экопромышленного парка на Ставрополье будет построен научно-технический центр, инфраструктурой которого - офисными помещениями, лабораторно-производственным блоком, конгрессно-выставочной зоной - будут пользоваться как управляющая компания, так и резиденты парка. Уже завершены работы по обустройству котлована под здание.