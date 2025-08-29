В Ставрополе открыли Центр инженерной подготовки

Центр создан на базе одного из городских предприятий. Образовательный процесс сочетает академическое образование и производственную практику. Преподавателями станут специалисты Северо-Кавказского федерального университета и инженеры-конструкторы с местных предприятий.

Студенты будут изучать инфокоммуникационные технологии и системы связи, электротехнику и нанотехнологии, а также конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Эти направления выбраны как наиболее востребованные в регионе.

Для центра оборудовали лекционные и практические аудитории, а также актовый зал для проведения мастер-классов. Закуплено специализированное оборудование, включая промышленные компьютеры, 3D-принтеры и сканеры.

Как отметил Владимиров, центр станет частью региональной системы подготовки кадров для промышленных предприятий. В этом году также увеличен бюджетный набор на инженерные специальности в колледжах и техникумах края на 3 тысячи мест.