В Ставрополе открылся центр подготовки инженеров

Как сообщили в пресс-службе вуза, на площадке оборудованы современные аудитории для лекционных и лабораторных занятий, преподавательская комната и актовый зал для мастер-классов. В производственных цехах завода созданы рабочие места для практической подготовки студентов.

Центр будет вести подготовку по направлениям «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника», а также «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Обучение предусматривает освоение цифровых компетенций и работу на новейшем оборудовании.

Первый набор составит около 50 человек. Преподавательский состав укомплектован восемью специалистами, включая сотрудников предприятия-партнера. Это позволит обеспечить непосредственную связь теоретической подготовки с практическими задачами производства.

По словам исполняющей обязанности ректора СКФУ Татьяны Шебзуховой, центр ориентирован на подготовку инженеров новой формации, способных обеспечивать технологическое лидерство. Проект направлен на сокращение разрыва между академическим образованием и реальными требованиями промышленности.