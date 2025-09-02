В России
Опубликовано 02 сентября 2025, 16:37
1 мин.

В Ставрополе открылся центр подготовки инженеров

Первый набор составит около 50 студентов
В Ставрополе начал работу Центр практической подготовки инженерных кадров, созданный на территории одного из крупных промышленных предприятий. Совместный проект реализован Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ) и производственным партнером.
Как сообщили в пресс-службе вуза, на площадке оборудованы современные аудитории для лекционных и лабораторных занятий, преподавательская комната и актовый зал для мастер-классов. В производственных цехах завода созданы рабочие места для практической подготовки студентов.

Центр будет вести подготовку по направлениям «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника», а также «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Обучение предусматривает освоение цифровых компетенций и работу на новейшем оборудовании.

Первый набор составит около 50 человек. Преподавательский состав укомплектован восемью специалистами, включая сотрудников предприятия-партнера. Это позволит обеспечить непосредственную связь теоретической подготовки с практическими задачами производства.

По словам исполняющей обязанности ректора СКФУ Татьяны Шебзуховой, центр ориентирован на подготовку инженеров новой формации, способных обеспечивать технологическое лидерство. Проект направлен на сокращение разрыва между академическим образованием и реальными требованиями промышленности.