В Ставрополье появился геномный центр

Опубликовано 02 сентября 2024, 21:511 мин.
В Ставрополье появился геномный центрДля исследований в сельском хозяйстве и медицине
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили, что в вузе состоялось открытие геномного центра и нового общежития. Новый центр предоставит возможности для исследований в области генетики и микробиологии, а также подготовки специалистов для высоких технологий в сельском хозяйстве и медицине.
© Ferra.ru
Ректора СКФУ Дмитрия Беспалова сообщил, что центр включает лаборатории молекулярно-генетической экспертизы, биологической и медицинской информатики, геномных технологий, микробиологии и физиологии растений. В его структуру также входит Виварий. Он будет заниматься созданием инновационных технологий в селекции, генетике и персонализированной медицине.
Также открыто общежитие площадью 10 тыс. кв. м, рассчитанное на более 300 студентов и молодых ученых. Общежитие оборудовано для людей с особыми потребностями, добавили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: