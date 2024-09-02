В Ставрополье появился геномный центр

Ректора СКФУ Дмитрия Беспалова сообщил, что центр включает лаборатории молекулярно-генетической экспертизы, биологической и медицинской информатики, геномных технологий, микробиологии и физиологии растений. В его структуру также входит Виварий. Он будет заниматься созданием инновационных технологий в селекции, генетике и персонализированной медицине.

Также открыто общежитие площадью 10 тыс. кв. м, рассчитанное на более 300 студентов и молодых ученых. Общежитие оборудовано для людей с особыми потребностями, добавили в пресс-службе.