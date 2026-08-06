В Ставрополе создадут отделение радионуклидной диагностики

По информации главы региона, корпус разделят на четыре блока: радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики, помещений для пациентов и персонала. В ближайшее время ожидается поставка оборудования.

В отделении установят однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом. Аппарат объединяет две технологии в едином процессе: сначала дает функциональную картину, затем анатомическую, а программа точно совмещает данные. Оборудование должно поступить в ближайшее время.