В Ставрополе создадут отделение радионуклидной диагностики

Опубликовано 06 августа 2026, 11:231 мин.
В Ставрополе создадут отделение радионуклидной диагностикиНовый корпус разместят в краевой больнице
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что до конца 2026 года на базе краевой больницы в Ставрополе планируют открыть отделение радионуклидной диагностики. Для него уже строят быстровозводимое модульное здание площадью около 400 кв. метров, пишет ТАСС.
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По информации главы региона, корпус разделят на четыре блока: радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики, помещений для пациентов и персонала. В ближайшее время ожидается поставка оборудования.
В отделении установят однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом. Аппарат объединяет две технологии в едином процессе: сначала дает функциональную картину, затем анатомическую, а программа точно совмещает данные. Оборудование должно поступить в ближайшее время.