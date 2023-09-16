В Ставропольском крае открылся учебный центр по подготовке инженеровКафедра создана совместно с радиозаводом "Сигнал"
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета в беседе с ТАСС заявили, что в Ставропольском крае открылся учебный центр по подготовке инженеров.
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В центре будущие специалисты будут изучать наноэлектронику, инфокоммуникационные технологии и систему связи и конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Предприятия Ставропольского края наращивают объем выпуска продукции военного назначения в соответствии с поручениями президента России. Также сегодня крайне востребована подготовка высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса. С этой целью радиозаводом "Сигнал" совместно с СКФУ создан новый образовательный центр по модели "университет - предприятие".
Также пресс-служба университета сообщила, что кафедра создана совместно с радиозаводом "Сигнал".