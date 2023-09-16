В Ставропольском крае открылся учебный центр по подготовке инженеров

Предприятия Ставропольского края наращивают объем выпуска продукции военного назначения в соответствии с поручениями президента России. Также сегодня крайне востребована подготовка высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса. С этой целью радиозаводом "Сигнал" совместно с СКФУ создан новый образовательный центр по модели "университет - предприятие".