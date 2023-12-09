В Ставропольском крае появится производство лифтового оборудования

Согласно официальной информации, соглашение о запуске производства было подписано на выставке-форуме "Россия" между правительством края и крупной компанией. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей. Начало работы завода запланировано на 2024 год, с возможностью выпуска до 450 лифтов в год. Реализация проекта также позволит создать 120 рабочих мест.