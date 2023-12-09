В Ставропольском крае появится производство лифтового оборудования

В Ставропольском крае появится производство лифтового оборудованияВ 2024 года
Собственное производство лифтового оборудования будет запущено на территории Ставропольского края в 2024 году. Об этом сообщили из пресс-службы губернатора региона, Владимира Владимирова, пишет ТАСС.
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Согласно официальной информации, соглашение о запуске производства было подписано на выставке-форуме "Россия" между правительством края и крупной компанией. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей. Начало работы завода запланировано на 2024 год, с возможностью выпуска до 450 лифтов в год. Реализация проекта также позволит создать 120 рабочих мест.
Нам нужен собственный производитель лифтов. Это существенное подспорье и для строительной отрасли региона, и для краевой программы капитального ремонта. Уверен, продукция будет востребована и в Ставропольском крае, и за его пределами.
Проект представлен на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Форум собирает представителей из всех 89 российских регионов для демонстрации важнейших достижений в различных отраслях экономики.