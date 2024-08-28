В Сургуте откроется лаборатория по микрофлюидике

Ректор СурГУ Сергей Косенок отметил, что лаборатория будет открыта на базе сургутского университета с поддержкой правительства Югры и программы «Приоритет-2030». Она будет заниматься моделированием процессов доставки лекарств и миграции биоактивных компонентов в кровеносной системе.

Проректор по науке и технологиям СурГУ Роман Оствальд добавил, что создание лаборатории станет основой для Центра высоких биомедицинских технологий, запуск которого планируется на 2025−2026 годы. Также обсуждаются программы по подготовке магистрантов и аспирантов для научно-технологического центра в Югре, включая применение искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности.