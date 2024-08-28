В Сургуте откроется лаборатория по микрофлюидике

Опубликовано 28 августа 2024, 23:371 мин.
В Сургуте откроется лаборатория по микрофлюидикеВ сотрудничестве с Томским университетом
Сургутский государственный университет (СурГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ) запланировали открытие молодежной лаборатории по микрофлюидным технологиям осенью 2024 года. Соглашение было подписано на форуме «Технопром-2024». Микрофлюидика, изучающая малые объемы жидкостей, станет ключевым направлением для науки и медицины в России.
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Ректор СурГУ Сергей Косенок отметил, что лаборатория будет открыта на базе сургутского университета с поддержкой правительства Югры и программы «Приоритет-2030». Она будет заниматься моделированием процессов доставки лекарств и миграции биоактивных компонентов в кровеносной системе.
Проректор по науке и технологиям СурГУ Роман Оствальд добавил, что создание лаборатории станет основой для Центра высоких биомедицинских технологий, запуск которого планируется на 2025−2026 годы. Также обсуждаются программы по подготовке магистрантов и аспирантов для научно-технологического центра в Югре, включая применение искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности.