В Сургуте учёные обсудят, как сделать жизнь человека дольше и здоровее

Опубликовано 04 декабря 2025, 23:091 мин.
В Сургуте учёные обсудят, как сделать жизнь человека дольше и здоровееЭксперты со всего мира
В Сургутском государственном университете стартовал крупный международный форум, посвящённый геномным и биомедицинским технологиям. Более тысячи специалистов из разных стран собрались, чтобы обсудить, как современная наука может улучшить качество жизни людей — от рождения до глубокой старости, пишут РИА Новости.
Форум проходит в Ханты-Мансийском округе. «Его главное богатство и достояние — человеческий капитал. Каким он будет? Какую, в том числе качественную и долгую, жизнь мы создадим для людей? Именно на эти вопросы и должен отвечать наш форум, опираясь на генетические исследования жителей округа. Развитие генетических и медицинских технологий крайне важно. Мы ставим перед собой задачу формирования активного долголетия с помощью науки и развитой системы здравоохранения», — отметила заместитель губернатора Елена Майер.
Основная цель диалога — наладить прямое взаимодействие между фундаментальной наукой и практикующими врачами, чтобы инновационные разработки скорее помогали пациентам в клиниках.