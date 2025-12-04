В Сургуте учёные обсудят, как сделать жизнь человека дольше и здоровее

Форум проходит в Ханты-Мансийском округе. «Его главное богатство и достояние — человеческий капитал. Каким он будет? Какую, в том числе качественную и долгую, жизнь мы создадим для людей? Именно на эти вопросы и должен отвечать наш форум, опираясь на генетические исследования жителей округа. Развитие генетических и медицинских технологий крайне важно. Мы ставим перед собой задачу формирования активного долголетия с помощью науки и развитой системы здравоохранения», — отметила заместитель губернатора Елена Майер.

Основная цель диалога — наладить прямое взаимодействие между фундаментальной наукой и практикующими врачами, чтобы инновационные разработки скорее помогали пациентам в клиниках.