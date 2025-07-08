В Свердловской области появились «умные» камеры для регулировки светофоров

Проект реализует компания Netvision, разрабатывающая программное обеспечение для камер. Оборудование производит предприятие «Взор». В текущем году планируется установить около 150 таких устройств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Камеры отличаются высоким разрешением и способны хранить видео непосредственно на устройстве. Это уменьшает потребность в объемных внешних хранилищах данных и упрощает масштабирование системы.

Алгоритмы искусственного интеллекта уже обрабатывают информацию с более тысячи камер в регионе. По словам представителей Netvision, эта технология поможет не только оптимизировать дорожное движение, но и лучше планировать развитие транспортной сети.