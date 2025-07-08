В Свердловской области появились «умные» камеры для регулировки светофоров

Опубликовано 08 июля 2025, 15:021 мин.
В Свердловской области появились «умные» камеры для регулировки светофоровСистема на базе ИИ поможет уменьшить пробки
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле начали устанавливать камеры «Финист» с функцией видеоаналитики. Устройства будут автоматически регулировать работу светофоров, что должно сократить заторы на перекрестках и пешеходных переходах.
© Ferra.ru
Проект реализует компания Netvision, разрабатывающая программное обеспечение для камер. Оборудование производит предприятие «Взор». В текущем году планируется установить около 150 таких устройств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Камеры отличаются высоким разрешением и способны хранить видео непосредственно на устройстве. Это уменьшает потребность в объемных внешних хранилищах данных и упрощает масштабирование системы.
Алгоритмы искусственного интеллекта уже обрабатывают информацию с более тысячи камер в регионе. По словам представителей Netvision, эта технология поможет не только оптимизировать дорожное движение, но и лучше планировать развитие транспортной сети.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: