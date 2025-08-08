В Свердловской области появится цифровая система для согласования застройки

Информационная система позволит муниципалитетам полностью перевести в электронный формат процесс согласования документов территориального планирования. Это сократит бумажную волокиту и ускорит принятие решений по застройке территорий. Разработка велась совместно с Министерством строительства региона.

Параллельно в области функционирует обновленная инвестиционная карта. Она содержит актуальные данные о земельных участках, лесных территориях и строительных ограничениях. Девелоперы могут использовать этот ресурс для оценки перспектив новых проектов.

По словам представителей власти, цифровизация строительной отрасли поможет сделать процесс более прозрачным и удобным для всех участников. В планах — дальнейшее расширение функционала системы и добавление новых сервисов для бизнеса.