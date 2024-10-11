В Свердловской области появится лаборатория для геологических исследований

Опубликовано 11 октября 2024, 21:421 мин.
В Свердловской области появится лаборатория для геологических исследованийИнвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей
В индустриальном парке «Богословский» под Краснотурьинском началось строительство современного лабораторного комплекса для золотодобывающей компании «Полиметалл». Объем инвестиций в проект составляет около 1,5 миллиарда рублей. Лабораторию возводит резидент парка — компания «МинералЛаб».
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Создание лаборатории позволит открыть около 150 новых рабочих мест. В ходе визита на строительную площадку генеральный директор управляющей компании Антон Захарчук и главы Краснотурьинска и Карпинска обсудили текущий ход работ.
Современная лаборатория будет оснащена для выполнения широкого спектра геологических исследований. Она разместится в двухэтажном здании и сможет обрабатывать до 200 тысяч проб в год. Строительство планируется завершить в третьем квартале следующего года.
В данный момент ведется подбор и закупка основного оборудования, количество которого достигнет 100 единиц. Приоритет отдается российским производителям, что позволит поддержать отечественную промышленность и снизить зависимость от импортных поставок.