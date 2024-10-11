В Свердловской области появится лаборатория для геологических исследований

Создание лаборатории позволит открыть около 150 новых рабочих мест. В ходе визита на строительную площадку генеральный директор управляющей компании Антон Захарчук и главы Краснотурьинска и Карпинска обсудили текущий ход работ.

Современная лаборатория будет оснащена для выполнения широкого спектра геологических исследований. Она разместится в двухэтажном здании и сможет обрабатывать до 200 тысяч проб в год. Строительство планируется завершить в третьем квартале следующего года.

В данный момент ведется подбор и закупка основного оборудования, количество которого достигнет 100 единиц. Приоритет отдается российским производителям, что позволит поддержать отечественную промышленность и снизить зависимость от импортных поставок.