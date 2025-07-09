В Свердловской области запустят производства скоростных поездов

На территории завода «Уральские локомотивы» возводят несколько корпусов: для сборки кузовов, пусконаладки электропоездов, испытательный центр и административное здание. Также готовится площадка для будущего конструкторского центра.

Для строительства используют около 8 тысяч тонн металлоконструкций и более 40 тысяч кубометров бетона. Тепловой контур объектов планируют завершить осенью 2025 года, а монтаж оборудования начнется в марте 2026 года.

Особое внимание уделено укреплению грунта. Под корпус пусконаладки, который строится на насыпных грунтах, установили свайное основание. В здании разместят три железнодорожных пути с рельсовыми эстакадами и подъемными установками.

Для корпуса сборки кузовов использовали 100 тысяч кубометров скального грунта, чтобы стабилизировать почву. Здание оборудуют 11 мостовыми кранами грузоподъемностью до 16 тонн.