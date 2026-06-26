В СВФУ откроют новые программы СПО по IT и медицине

В колледже инфраструктурных технологий появятся направления по техподдержке информационных систем, администрированию баз данных, сопровождению ПО, тестированию игр и техподдержке. На эти программы выделено 105 бюджетных и 75 платных мест.

IT-отрасль остается одной из ключевых в регионе. Правительство республики делает ставку на цифровизацию госуслуг и предприятий, поэтому спрос на специалистов будет расти. Средняя зарплата в этой сфере на рынке составляет от 80 до 150 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.

Также Мединститут СВФУ открывает программу «Лечебное дело» с 30 бюджетными местами. Выпускники смогут работать фельдшерами в ФАПах, на скорой, в поликлиниках и стационарах.