В России
Опубликовано 26 июня 2026, 17:59
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В СВФУ откроют новые программы СПО по IT и медицине

Набор стартует в 2026—2027 годах
В пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии сообщили, что в 2026—2027 учебном году появятся новые программы среднего профессионального образования в сфере IT и информационных систем, пишет ТАСС.
В СВФУ откроют новые программы СПО по IT и медицине

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В колледже инфраструктурных технологий появятся направления по техподдержке информационных систем, администрированию баз данных, сопровождению ПО, тестированию игр и техподдержке. На эти программы выделено 105 бюджетных и 75 платных мест.

IT-отрасль остается одной из ключевых в регионе. Правительство республики делает ставку на цифровизацию госуслуг и предприятий, поэтому спрос на специалистов будет расти. Средняя зарплата в этой сфере на рынке составляет от 80 до 150 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.

Также Мединститут СВФУ открывает программу «Лечебное дело» с 30 бюджетными местами. Выпускники смогут работать фельдшерами в ФАПах, на скорой, в поликлиниках и стационарах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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