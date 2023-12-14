В Тамбове пройдут межрегиональные соревнования по управлению дронами

Соглашение с Федерацией гонок дронов Тамбовской области позволит расширить круг участников и провести соревнования в двух форматах: "Кибердром. Начальная школа" и "Кибердром. Взлет".

Емельянов подчеркнул, что эти соревнования будут высокого уровня и включат более четырех дисциплин, охватывая как теоретические, так и практические аспекты управления дронами, их ремонта, а также гонки в сложных условиях.

Университет активно развивает программу "Оператор БПЛА", благодаря которой уже более 6 тыс. человек получили базовые навыки управления дронами. Проведение гонок дронов станет следующим этапом в подготовке высококвалифицированных специалистов, добавил Алексей Емельянов.