Опубликовано 31 мая 2026, 18:09
В Тамбове создали безопасный алгоритм для реабилитационных экзоскелетов

Система анализирует сотни миллионов положений
В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм управления пневматическим экзоскелетом верхних конечностей для реабилитации пациентов. По данным вуза, технология исключает риск травмирования во время работы устройства.
Разработка предназначена для восстановления функций рук и плечевого пояса и дополняет ранее созданный комплекс «НейроСтеп», который использует бесконтактный ИИ-трекинг для реабилитации после тяжелых травм и ампутаций ног. Вместе решения формируют единую систему восстановления.

Для создания безопасного режима работы специалисты выполнили математическое моделирование и провели 3D-симуляцию. Система проанализировала более 758 миллионов пространственных положений экзоскелета, после чего исключила потенциально опасные конфигурации, отметили в вузе.

Дополнительную защиту обеспечивает пневматический привод, который выполняет функцию демпфера и смягчает воздействие внезапных мышечных спазмов.

Программное обеспечение комплекса разработано инженерами и студентами вуза.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
