В Тамбовской области появится технопарк аграрных биотехнологий

Согласно планам, технопарк станет частью инновационной инфраструктуры научно-промышленного кластера аграрных биотехнологий и «зеленой» экономики. Он будет базироваться на территории Тамбовского государственного технического университета, отметили в пресс-службе.

Предполагается, что в рамках создания технопарка будут проводиться совместные мероприятия по развитию агро- и инженерного образования, а также разработке новой стратегии научного обеспечения аграрно-промышленного комплекса. Центром проекта станет наукоград Мичуринск, где будут курироваться исследования академиками РАН.

Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул важность сотрудничества в сфере сельского хозяйства, отметив, что за последнее десятилетие численность ученых в этой области сократилась. Он выразил готовность академии поддерживать инициативы по развитию агроклассов и направлять специалистов для проведения занятий в школах.