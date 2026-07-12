В Тамбовской области с помощью нейросетей оцифруют архивы

По словам заместителя главы региона Николая Федосеенкова, технологии искусственного интеллекта будут использоваться для распознавания рукописей и текстов с дореволюционной орфографией. Это позволит пользователям искать сведения о родственниках и исторических событиях по фамилиям, населенным пунктам и другим данным.

В проект вошли документы полиции, казначейств, земских учреждений, фабрик и метрические книги с записями о рождениях, браках и смертях. Работы проходят в рамках сотрудничества региона с «Яндексом» и сервиса «Яндекс.Поиск по архивам». На основе цифровых материалов планируют создавать образовательные и музейные проекты, отметил Федосеенков.