В Тамбовской области с помощью нейросетей оцифруют архивы

Опубликовано 12 июля 2026, 17:281 мин.
В Тамбовской области с помощью нейросетей оцифруют архивыВ проект войдут 67 тыс. исторических дел
В Тамбовской области запустили проект по переводу исторических архивов в цифровой формат с применением нейросетей. На первом этапе планируется обработать 117 фондов дореволюционного и раннесоветского периода, включая более 67 тыс. дел и почти 10 тыс. рукописных листов, пишет ТАСС.
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По словам заместителя главы региона Николая Федосеенкова, технологии искусственного интеллекта будут использоваться для распознавания рукописей и текстов с дореволюционной орфографией. Это позволит пользователям искать сведения о родственниках и исторических событиях по фамилиям, населенным пунктам и другим данным.
В проект вошли документы полиции, казначейств, земских учреждений, фабрик и метрические книги с записями о рождениях, браках и смертях. Работы проходят в рамках сотрудничества региона с «Яндексом» и сервиса «Яндекс.Поиск по архивам». На основе цифровых материалов планируют создавать образовательные и музейные проекты, отметил Федосеенков.