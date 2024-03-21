В Тамбовской области запустили производство беспилотных комбайнов

Производство комбайнов начнется с выпуска модели «Титан GS-10 PRO», предназначенной для уборки зерновых. Комбайны будут оснащены системой параллельного вождения, обеспечивающей точность и эффективность работы на поле.

Создание агропромышленного кластера на территории промышленной площадки позволит также наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов и компонентов для сельхозтехники. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности Тамбовской области.

Запуск производства беспилотных комбайнов стал результатом соглашений между делегацией Тамбовской области и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достигнутых во время переговоров в Минске в прошлом году.