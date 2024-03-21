В Тамбовской области запустили производство беспилотных комбайнов

Опубликовано 21 марта 2024, 21:28
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В Тамбовской области запустили производство беспилотных комбайновИнвестиции в проект составят около 5 миллиардов рублей
В пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили, что регион совместно с предприятием «Титан» из Белоруссии запустил производство беспилотных комбайнов. Общие инвестиции в проект, направленный на импортозамещение в сельскохозяйственном секторе, составят около 5 миллиардов рублей.
Производство комбайнов начнется с выпуска модели «Титан GS-10 PRO», предназначенной для уборки зерновых. Комбайны будут оснащены системой параллельного вождения, обеспечивающей точность и эффективность работы на поле.
Создание агропромышленного кластера на территории промышленной площадки позволит также наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов и компонентов для сельхозтехники. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности Тамбовской области.
Запуск производства беспилотных комбайнов стал результатом соглашений между делегацией Тамбовской области и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достигнутых во время переговоров в Минске в прошлом году.