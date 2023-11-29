В Татарстане буду перерабатывать электронные отходы

В Татарстане буду перерабатывать электронные отходыПроект планируют представить в 2024 году
Представитель чешской компании Praktik System предложил создать совместное предприятие в Татарстане для переработки электронных отходов и пластика. Планируется извлечение пластмасс из бытовой техники и старых автомобилей с годовой мощностью переработки в 50 тысяч тонн, пишет ТАСС.
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Представители Praktik System утверждают, что внедрение системы сбора, логистики и переработки поможет избавиться от свалок. Кроме того, планируется активно привлекать детей и общественность к экологическому образованию.
В случае успешной реализации проекта, Praktik System намерена разработать комплексные решения по электронным отходам и пластику для стран БРИКС+. Планируется представить проект после саммита БРИКС+ в Казани, запланированного на октябрь 2024 года.
Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и добавил, что переработка электронных отходов является важной темой для экологии.