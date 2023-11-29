В Татарстане буду перерабатывать электронные отходы

Представители Praktik System утверждают, что внедрение системы сбора, логистики и переработки поможет избавиться от свалок. Кроме того, планируется активно привлекать детей и общественность к экологическому образованию.

В случае успешной реализации проекта, Praktik System намерена разработать комплексные решения по электронным отходам и пластику для стран БРИКС+. Планируется представить проект после саммита БРИКС+ в Казани, запланированного на октябрь 2024 года.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и добавил, что переработка электронных отходов является важной темой для экологии.