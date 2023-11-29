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18:38, 29 ноября 2023
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В Татарстане буду перерабатывать электронные отходы

Проект планируют представить в 2024 году

Представитель чешской компании Praktik System предложил создать совместное предприятие в Татарстане для переработки электронных отходов и пластика. Планируется извлечение пластмасс из бытовой техники и старых автомобилей с годовой мощностью переработки в 50 тысяч тонн, пишет ТАСС.

В Татарстане буду перерабатывать электронные отходы

© Ferra.ru

Представители Praktik System утверждают, что внедрение системы сбора, логистики и переработки поможет избавиться от свалок. Кроме того, планируется активно привлекать детей и общественность к экологическому образованию.

В случае успешной реализации проекта, Praktik System намерена разработать комплексные решения по электронным отходам и пластику для стран БРИКС+. Планируется представить проект после саммита БРИКС+ в Казани, запланированного на октябрь 2024 года.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и добавил, что переработка электронных отходов является важной темой для экологии.

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