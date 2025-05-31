В Татарстане открылся технопарк для развития электроники и водородных технологий

Опубликовано 31 мая 2025, 11:151 мин.
В Татарстане открылся технопарк для развития электроники и водородных технологийИнвестиции превысили 2 млрд рублей, проект поддержан «Камазом»
В Татарстане официально запустили новый промышленный технопарк «Олимп», ориентированный на радиоэлектронную промышленность. В церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава республики Рустам Минниханов. На создание технопарка было вложено свыше 2 миллиардов рублей, которые предоставили федеральные власти, республика и компания «Камаз».
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В технопарке открылся Центр электроники и элементов питания «Камаза», где занимаются разработкой и производством электронных компонентов для транспорта с водородными топливными элементами и электрической тягой. Это направление сейчас активно развивается в России и находит применение не только в автомобилестроении, но и в речном флоте.
По словам чиновников, технопарк станет не только производственным, но и образовательным центром, где будут готовить новых инженеров и создавать инновационные технологии.