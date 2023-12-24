В Татарстане отобрали команду для гонок Дронов

Претенденты прошли тестирование на знание структуры и работы дронов, а также продемонстрировали свои навыки в симуляторе полетов, а также полеты на реальных беспилотных аппаратах.

Руководитель Федерации гонок дронов Татарстана, Георгий Дикопольский отметил, что приятно видеть активное участие ребят разных возрастов в области беспилотной авиации.

Отбор завершен, и сформированная команда представит республику на будущих соревнованиях, продолжая популяризацию и развитие беспилотных гонок в регионе.