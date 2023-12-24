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В России
14:24, 24 декабря 2023
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В Татарстане отобрали команду для гонок Дронов

Участники проходили тестирование

В пресс-службе Федерации гонок дронов Татарстана собщили, что был завершен процесс отбора пилотов для вступления в команду «Ак Барс». Мероприятие, проведенное в казанском ИТ-парке, привлекло участников от 14 лет и старше, которые соревновались в нескольких этапах, пишет «Реальное время».

В Татарстане отобрали команду для гонок Дронов

© Ferra.ru

Претенденты прошли тестирование на знание структуры и работы дронов, а также продемонстрировали свои навыки в симуляторе полетов, а также полеты на реальных беспилотных аппаратах.

Руководитель Федерации гонок дронов Татарстана, Георгий Дикопольский отметил, что приятно видеть активное участие ребят разных возрастов в области беспилотной авиации.

Отбор завершен, и сформированная команда представит республику на будущих соревнованиях, продолжая популяризацию и развитие беспилотных гонок в регионе.

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