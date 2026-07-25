В России
Опубликовано 25 июля 2026, 22:59
1 мин.

В Татарстане поддержат 51 научный проект грантами на 85 млн рублей

Фонд выбрал победителей конкурса исследований
В пресс-службе Фонда науки и технологий Республики Татарстан сообщили, что были определены победители конкурса грантов на фундаментальные и поисковые исследования. Поддержку получат 51 проект российских ученых, общий объем финансирования составит около 85 млн рублей.
В Татарстане поддержат 51 научный проект грантами на 85 млн рублей

© Ferra.ru

На конкурс поступило 360 заявок от исследовательских групп ведущих организаций региона. Среди победителей ученые Казанского федерального университета, Казанского научного центра РАН, КНИТУ-КАИ имени Туполева, КНИТУ, медицинского, энергетического и аграрного университетов, а также Университета «Иннополис», отметили в пресс-службе.

Гранты направят на исследования в разных областях. Среди них квантовые вычисления и алгоритмы, генная терапия наследственных заболеваний, разработка препарата против атеросклероза, изучение диабета второго типа, технологии замедления старения, создание новых композитов и катализаторов, 3D-печать, оборудование для нефтегазохимии, а также аграрные и гуманитарные проекты. Результаты исследований ожидаются к 2027 году.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#исследование
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Татарстане поддержат 51 научный проект грантами на 85 млн рублей