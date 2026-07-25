В Татарстане поддержат 51 научный проект грантами на 85 млн рублей

На конкурс поступило 360 заявок от исследовательских групп ведущих организаций региона. Среди победителей ученые Казанского федерального университета, Казанского научного центра РАН, КНИТУ-КАИ имени Туполева, КНИТУ, медицинского, энергетического и аграрного университетов, а также Университета «Иннополис», отметили в пресс-службе.

Гранты направят на исследования в разных областях. Среди них квантовые вычисления и алгоритмы, генная терапия наследственных заболеваний, разработка препарата против атеросклероза, изучение диабета второго типа, технологии замедления старения, создание новых композитов и катализаторов, 3D-печать, оборудование для нефтегазохимии, а также аграрные и гуманитарные проекты. Результаты исследований ожидаются к 2027 году.