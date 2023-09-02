В Татарстане построят дрон-парк

C предложением построить дрон-парк обратился победитель "Архипелаг 2023" Булат Нургалиев на встрече призеров соревнований с главой Республики. Встреча была организована после того, как команда вернулась с соревнований по беспилотной авиации.

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал данное предложение и дал поручение правительству Татарстана найти подходящую территорию.

Уже рассматривается площадка рядом с технико-экономическим техникумом города Лаишево, которая подходит под парк и стала приоритетной при выборе места, так как там уже созданы условия для тестирования дронов.