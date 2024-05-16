В Татарстане появился уполномоченный по технологиям ИИ

Новый пост занял Булат Замалиев, который будет координировать стратегию внедрения искусственного интеллекта на уровне республики.

Также Ведяхин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Татарстане принесет значительный прирост валового регионального продукта (ВРП) к 2030 году, оцениваемый в 345,8 млрд рублей. Этот шаг станет ключевым в развитии региональной экономики.

Планируемый прирост ВРП Татарстана благодаря искусственному интеллекту к 2030 году составит 8,3% от текущего уровня. Это свидетельствует о значительном вкладе технологий ИИ в экономическое развитие региона и его будущее процветание.