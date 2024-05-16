В Татарстане появился уполномоченный по технологиям ИИ

Опубликовано 16 мая 2024, 21:27
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В Татарстане появился уполномоченный по технологиям ИИAI-омбудсмен
В ходе рабочей поездки в Казань первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о создании новой должности AI-омбудсмена в Татарстане, которая будет координировать стратегию внедрения искусственного интеллекта на уровне республики.
© Ferra.ru
Новый пост занял Булат Замалиев, который будет координировать стратегию внедрения искусственного интеллекта на уровне республики.
Также Ведяхин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Татарстане принесет значительный прирост валового регионального продукта (ВРП) к 2030 году, оцениваемый в 345,8 млрд рублей. Этот шаг станет ключевым в развитии региональной экономики.
Планируемый прирост ВРП Татарстана благодаря искусственному интеллекту к 2030 году составит 8,3% от текущего уровня. Это свидетельствует о значительном вкладе технологий ИИ в экономическое развитие региона и его будущее процветание.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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