В Татарстане появится элеваторный комплекс на территории логистического центра

По словам Афанасьева, строительство идет по графику, и инвестор активно работает. Генеральный директор УК "Август-агро", Айдар Галяутдинов, добавил, что запуск комплекса "Свияжск-зернопродукт" запланирован в первой половине 2024 года.

Комплекс будет оснащен двумя очередями строительства и сможет одновременно хранить до 112 тыс. тонн зерна. Строительство началось в июне 2022 года, и первоначально планировалось завершить первую очередь к сентябрю 2023 года.

Одной из ключевых особенностей нового элеватора будет высокая скорость отгрузки - до 700 тонн в час, что значительно ускорит процесс работы с зерном.