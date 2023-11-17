В Татарстане появится еще один IT-парк

Я надеюсь, что когда соберем всю конструкцию, IT-парк заработает. Я думаю, на следующий год. Площадка есть, здание есть. ... Удобное по расположению. Это 4 тыс. кв. м. ... У нас пул компаний, которые хотят зайти, есть.