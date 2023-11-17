В Татарстане появится еще один IT-парк

В Татарстане появится еще один IT-паркВ Зеленодольске
В Зеленодольске, всего в 40 километрах от Казани, появится новый IT-парк Татарстана. Михаил Афанасьев, глава Зеленодольского района, поделился информацией о ходе работ и планах на будущее, пишет ТАСС.
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По словам главы Зеленодольского района, основные строительные этапы уже закончены, и на сегодняшний день подготовка объекта практически завершена.
Я надеюсь, что когда соберем всю конструкцию, IT-парк заработает. Я думаю, на следующий год. Площадка есть, здание есть. ... Удобное по расположению. Это 4 тыс. кв. м. ... У нас пул компаний, которые хотят зайти, есть.
Тем временем власти активно рассматривают вопросы управления будущим IT-парком. Они выдвигают идею создания филиала IT-парка Казани для более эффективного управления и объединения усилий специалистов в одном пространстве, отметил Михаил Афанасьев.