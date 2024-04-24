В Татарстане появится первый в России полностью 3D-печатный культурный центр

По словам Павленко, строительство находится в активной фазе, и основные работы по 3D-печати будут завершены в ближайшее время. Планируется, что центр будет полностью готов к эксплуатации к марту 2025 года. Проект осуществляется совместно с компанией «Татнефть».

Особенностью данного здания будет не только его архитектурный облик, но и способ его постройки. Это первый случай в России, когда здание, созданное с применением 3D-печати, проходит все необходимые экспертизы и будет использоваться в качестве общественного объекта.

По данным Павленко, на строительной площадке работает шесть бригад одновременно, и общая площадь объекта составит более 1500 квадратных метров, а его высота достигнет 10 метров. Для реализации проекта было специально разработано соответствующее оборудование, что делает этот проект еще более значимым и перспективным в контексте развития строительной отрасли России.