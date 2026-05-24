В Татарстане создали крупнейшую в России базу ЭКГ с ИИ

Проект «Единый кардиолог Республики Татарстан» объединяет данные медицинского оборудования по всей республике, включая районные больницы и ФАПы. К системе подключили более 2,5 тысячи аппаратов ЭКГ и сотни других диагностических устройств, интегрированных с Единой государственной информационной системой здравоохранения.

Система также поддерживает удаленные консультации и мониторинг работы медучреждений в режиме реального времени. Разработку уже тестируют в Кировской и Тамбовской областях.