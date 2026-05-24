В Татарстане создали крупнейшую в России базу ЭКГ с ИИ

Опубликовано 24 мая 2026, 09:181 мин.
В Татарстане создали крупнейшую в России базу ЭКГ с ИИСистема хранит более 12 млн исследований
В Татарстане сформировали крупнейшую в стране базу электронных ЭКГ, в которую вошло более 12 миллионов исследований. По данным республиканского минздрава, система ежедневно анализирует около 10 тысяч кардиограмм с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Каждый день ИИ выявляет примерно 600 патологий, а с 2016 года на диспансерный учет поставили 82 тысячи пациентов, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Проект «Единый кардиолог Республики Татарстан» объединяет данные медицинского оборудования по всей республике, включая районные больницы и ФАПы. К системе подключили более 2,5 тысячи аппаратов ЭКГ и сотни других диагностических устройств, интегрированных с Единой государственной информационной системой здравоохранения.
Система также поддерживает удаленные консультации и мониторинг работы медучреждений в режиме реального времени. Разработку уже тестируют в Кировской и Тамбовской областях.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: