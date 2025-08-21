В Татарстане создали устройство для монтажа нефтяных труб

При традиционных методах сборки часто возникают механические повреждения и утечки. Обычные инструменты или стяжные ремни могут повредить наружный слой трубы, что требует от рабочих высокой точности и приводит к дорогостоящим заменам.

Новое устройство включает подвижный и неподвижный зажимы с мягкими резиновыми элементами. Они защищают поверхность трубы от прямого контакта с металлом. Привод механизма закручивает трубу с заданным крутящим моментом, что сохраняет целостность изделия.

По словам разработчиков, эта технология исключает ошибки монтажа, сокращает время работ и увеличивает срок службы трубопроводной системы. Устройство не имеет прямых аналогов и способно повысить производительность труда в нефтегазовом секторе.