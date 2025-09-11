В России
В Татарстане установили 200 бесплатных точек Wi-Fi

До конца октября планируется запустить еще 300 точек
В Татарстане развернуто 200 бесплатных общественных точек доступа Wi-Fi. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин. Новые точки размещены в виде специальных аншлагов, согласованных с мэрией Казани.
Инициатива реализуется на фоне частого введения режима «Беспилотная опасность», при котором временно ограничивается работа мобильного интернета. Эти меры вызывают сложности в работе публичных и коммерческих сервисов, привязанных к мобильной сети.

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова проводится расширение сети общественного Wi-Fi. Уже более 50 тысяч жителей бесплатно воспользовались новыми точками доступа без просмотра рекламы.

Особое внимание уделяется уличному покрытию. Оператор «Уфанет» реализует проект по размещению точек доступа в парках, скверах и на улицах. Это решает проблему доступа к интернету вне помещений торговых центров и гостиниц.

На официальном сайте министерства опубликована карта с 508 доступными локациями.