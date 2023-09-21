В Татарстане введут оплату проезда по геолокации

В Казани введут оплату проезда по геолокации, действовать будет при проезде по маршруту от железнодорожного казанского вокзала до аэропорта Казани. Билеты можно будет купить через приложение, используя данные о геолокации, валлидаторы не понадобятся. Во время международного форума Kаzan Digital Week 20 сентября было подписано соглашении о проекте.

Столица Республики Татарстан будет первым городом в России, где внедрят способ оплаты за проезд по геолокации на пригородном железнодорожном транспорте.