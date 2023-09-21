В Татарстане введут оплату проезда по геолокации

21:36, 21 сентября 2023
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В Татарстане введут оплату проезда по геолокацииОплату введут на пригородном железнодорожном транспорте
В Татарстане введут умную оплату проезда по геолокации на пригородном железнодорожном транспорте по маршрут от железнодорожного казанского вокзала до аэропорта столицы Республики Татарстан, пишет РБК ссылаясь на пресс-релиз соглашения.
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В Казани введут оплату проезда по геолокации, действовать будет при проезде по маршруту от железнодорожного казанского вокзала до аэропорта Казани. Билеты можно будет купить через приложение, используя данные о геолокации, валлидаторы не понадобятся. Во время международного форума Kаzan Digital Week 20 сентября было подписано соглашении о проекте.
Столица Республики Татарстан будет первым городом в России, где внедрят способ оплаты за проезд по геолокации на пригородном железнодорожном транспорте.