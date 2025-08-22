В Татарстане завершился первый школьный хакатон для мессенджера MAX

В хакатоне приняли участие более 1,1 тысячи школьников из 45 районов Татарстана. После отборочного этапа в финал вышли 200 ребят, а победителями стали авторы 10 лучших решений. Финалисты представили проекты чат-ботов для сферы образования, культуры, туризма и социальных сервисов. Среди идей — тренажёр для подготовки к ОГЭ, помощник для проверки зрения, боты для изучения английского языка и для организации спортивных тренировок.

Соревнование проходило в два этапа. Сначала школьники прошли обучение по созданию чат-ботов, затем приступили к разработке собственных проектов. Работы оценивало экспертное жюри, куда вошли специалисты ИТ-парка и представители VK. Учитывались оригинальность идеи, качество реализации, удобство и практическая польза.

Заключительный этап хакатона прошёл в очном формате. Победителей наградили представители Министерства образования и науки Татарстана, Министерства цифрового развития республики, а также руководство VK.

Организаторы отметили, что проведение такого хакатона стало важным шагом для развития цифровых компетенций среди школьников. Татарстан — один из первых регионов, где активно внедряется национальный мессенджер MAX и тестируются новые решения на его базе.

Мероприятие показало интерес подростков к современным технологиям и их готовность создавать проекты, которые могут найти применение в разных сферах. Для многих участников участие в хакатоне стало первым опытом серьёзной работы в ИТ и возможностью задуматься о будущем в этой профессии.